Синоптики назвали 30 ноября "самым влажным" днем за последние 69 лет в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Абсолютный суточный рекорд осадков установлен в подмосковном регионе за сегодняшний день, сообщил ТАСС во вторник ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Финал осени ознаменовался сильнейшими осадками с 1952 года. Сегодня на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 15 мм осадков, на другой московской метеостанции, Балчуге, - 19 мм, в Тушино - 17 мм при месячной норме 58 мм. То есть в Москве выпало от 25% до 32% от всего месячного объема небесной влаги. Таким образом, за последние 69 лет 30 ноября 2021 года, как и прогнозировалось, стал самым влажным днем в климатической статистике, уступив только 1952 году, когда было 25,4 мм [осадков]", - рассказал он.

В Подмосковье также был установлен суточный рекорд осадков. "В Подмосковье больше всего выпало в Можайске - 26 мм, что является для этого города и для 30 ноября абсолютным рекордом по суточному количеству осадков за всю историю метеонаблюдений. В Волоколамске в осадкомеры попало - 18 мм, в Клину - 16 мм", - отметил метеоролог, добавив, что это еще не окончательные цифры, поскольку они были зафиксированы по состоянию на 18:00. "До конца текущего дня выпадет еще 3 мм осадков", - заключил Тишковец.