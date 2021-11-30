В Вологде реставрируют 15 объектов деревянного зодчества

ВОЛОГДА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Вологды поставили перед собой задачу сделать новым брендом города деревянное зодчество. Только за последние годы отреставрированы пять объектов деревянного зодчества, работы по 15 ведутся, еще по сорока идут переговоры с инвесторами, сообщил во вторник мэр Вологды Сергей Воропанов.

"Задача - сделать новым брендом Вологды деревянное зодчество. Только за последние годы восстановлено пять деревянных домов, ведутся работы на 15, идут переговоры с собственниками по 40 объектам. Сохранение объектов деревянного зодчества возвели в ранг приоритетов, как когда-то отстаивали бренд "Вологодское масло". Пример по восстановлению памятников показал Герман Якимов, за ним потянулись другие", - написал мэр в телеграм-канале, комментируя материал блогера Ильи Варламова.

Как отметил мэр, до 2018 года в результате пожара были потеряны 50 домов, но после 2018 года - два. "Большая потеря - дом Шахова, поджог за день до принятия решения о приватизации, когда отработана схема и, наконец, понятен план по восстановлению. Отпугнули инвестора, реставратора. Итог - опять неопределенность, ведь построить на этом месте ничего нельзя, кроме восстановления памятника. Надеюсь, органы правопорядка разберутся", - отметил Воропанов.

С 2018 года в Вологде запрещена продажа муниципальных зданий, поврежденных пожаром, и земли под ними. Введена льгота по оплате налога на недвижимость, если это памятник культурного наследия. Работает муниципальный проектный офис, добавил мэр.

По информации ГУ МЧС по Вологодской области, дом купца Шахова XIX века, объект культурного наследия федерального значения, сгорел в ночь на 6 октября этого года. Деревянное двухэтажное здание в старинной части Вологды уничтожено огнем полностью на площади 225 кв. метров. Известно, что до своей смерти в 2019 году в доме проживал фотограф Леонид Стариков, один из потомков вологодских купцов и меценатов Шаховых. Стариков охранял дом и до последнего добивался его реставрации. После смерти фотографа особняк пустовал. По факту пожара следственное управление СК РФ по области проводит проверку.

Как сообщал ТАСС в августе этого года известный в Вологде предприниматель и меценат Герман Якимов, на его средства сейчас восстанавливают два памятника деревянного зодчества - единственный в Вологде деревянный двухэтажный дом XIX века с расписанными стенами и потолком, известный как дом Панова, а также один из старейших в Вологде дворянских особняков XVIII века - дом Засецких. Вокруг особняка Засецких планируют воссоздать дворянскую усадьбу с особняком, вспомогательными зданиями и даже вишневым садом. Ранее на средства Якимова были отреставрированы три памятника, в которых выделены помещения под небольшие музеи, проводятся экскурсии для вологжан и гостей города.