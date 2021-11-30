DPA: BioNTech и Pfizer намерены поставить в ЕС вакцину для детей 5-11 лет 13 декабря

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Германская компания BioNTech, которая совместно с американским партнером Pfizer разработала вакцину от коронавируса Comirnaty, планирует поставить препарат в ЕС для иммунизации детей в возрасте от 5 до 11 лет на неделю раньше запланированного срока. Об этом во вторник сообщило агентство DPA со ссылкой на источники.

По его информации, доставка препарата в страны Евросоюза должна произойти 13 декабря. Ранее планировалось, что вакцина от коронавируса для детей производства консорциума BioNTech и Pfizer поступит в государства ЕС 20 декабря. В общей сложности в декабре в страны Евросоюза должно быть доставлено 13 млн доз детской вакцины. Германии, как заверил и. о. главы Минздрава ФРГ Йенс Шпан, сразу же причитается 2,4 млн доз препарата BioNTech и Pfizer для детей.

25 ноября Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить использование вакцины Comirnaty на детей в возрасте 5-11 лет. Комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к выводу, что "преимущества использования препарата среди детей 5-11 лет перевешивают риски, особенно среди тех, у кого имеются сопутствующие заболевания, увеличивающие риск заболевания в тяжелой форме". Для детей рекомендуется уменьшенная доза препарата (10 мкг вместо 30 мкг). Как и для других возрастных групп, два укола в плечо должны делаться с промежутком в три недели.

В сентябре Pfizer и BioNTech в совместном заявлении сообщили о положительных результатах клинических испытаний своей вакцины среди детей от 5 до 11 лет. Отмечалось, что титр антител у испытуемых данного возраста, получивших дозы объемом 10 мкг, был сопоставим с тем, что наблюдался в возрастной группе от 16 до 25 лет, представителей которой прививали дозами объемом 30 мкг.