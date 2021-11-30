Более 150 событий можно будет посетить в Нижнем Новгороде по "Пушкинской карте" в декабре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. "Пушкинская карта" даст возможность посетить в декабре более 150 событий в Нижнем Новгороде, который отмечает 800-летие и стал "Новогодней столицей России - 2022". К проекту уже подключились в том числе 20 коммерческих учреждений, сообщает пресс-служба правительства региона.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошли в том числе события из сферы культуры. Также город в январе получил от Калуги хрустальную снежинку - символ "Новогодней столицы России".

"Более 66 тысяч жителей Нижегородской области стали держателями "Пушкинской карты", - сообщила первый заместитель министра культуры региона Наталья Суханова на серии встреч с представителями школ областного центра, которая прошла в Доме губернатора. "В Нижнем Новгороде в декабре, к примеру, держатели "Пушкинских карт" могут посетить 154 мероприятия", - сказано в сообщении.

Кроме государственных и муниципальных учреждений культуры, по карте можно будет посетить и частные. С момента старта программы в Нижегородской области к проекту подключились 20 коммерческих организаций, среди которых творческое объединение "НеТеатр" и пространство ЦЕХ, открытое к 800-летию города.

"С 29 декабря до конца января запланирована новая интерактивная медиавыставка от международной студии Kuflex "Exebition #1". Пространство ЦЕХ разделят на семь медиазон, в каждой из которых будет своя уникальная инсталляция, "взаимодействующая" с движением зрителей, а также иммерсивная фотозона. Пространство однозначно понравится и взрослым, и детям. В среднем на такой выставке посетители задерживаются не менее чем на 40 минут", - приводятся в сообщении слова основателя студии dreamlaser Андрея Тубольцева.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.