Член СПЧ сообщил, что Пол Уилан пожаловался на лечение в колонии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Осужденный в РФ на 16 лет за шпионаж американец Пол Уилан пожаловался на лечение в колонии, сообщил ТАСС председатель постоянной комиссии по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин.

"С Полом Уиланом мы встречались, он находится в ИК-17 поселка Озерный УФСИН по Республике Мордовия. Жалобы поступали на лечение и на то, что ему сложно общаться. Он не знает русский язык, а персонал колонии и врачи не знают английский язык", - сказал правозащитник во вторник.

"Кроме того, как я понял, ему нужна специализированная обувь, которой у него нет", - добавил он.

Члены СПЧ проводят проверки исправительных учреждений. Как пояснил Бабушкин, после поступивших жалоб правозащитники составляют справки о проверке учреждений и направляют их во ФСИН России, уполномоченному по правам человека в РФ и в общественную наблюдательную комиссию.

Ранее сообщалось, что 19 ноября суд в Мордовии арестовал начальника исправительной колонии, где сидит Уилан, по обвинению во взяточничестве. По версии следствия, в октябре начальник исправительного учреждения получил мобильный телефон, телевизор и комплект спутникового телевидения от осужденного за общее покровительство. Устройства были переданы в качестве взятки подозреваемому через знакомого осужденного. В ноябре сотрудники прокуратуры по контролю за соблюдением законности в местах лишения свободы также выявили нарушение норм этики общения тюремщиков с заключенными, которое допустили сотрудники колонии по отношению к Уилану.

Пол Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, 28 декабря 2018 года был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.