Парламентарии со всего мира выступили за равный доступ к вакцинам от коронавируса

МАДРИД, 30 ноября. /ТАСС/. Парламентарии со всего мира поддержали резолюцию, призывающую обеспечить равный доступ к вакцинам от нового коронавируса. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном во вторник по итогам 143-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая была проведена в испанской столице.

"На 143-й ассамблее МПС, состоявшейся в Мадриде, парламентарии со всего мира совместно поддержали чрезвычайную резолюцию в пользу справедливого доступа к вакцинам, особенно в развивающихся странах, - говорится в коммюнике. - В результате появления варианта "омикрон" и нового закрытия границ парламенты - члены МПС единогласно поддержали предложение Африканской группы МПС".

В этой резолюции содержится призыв к международному сообществу гарантировать "всеобщий, справедливый и своевременный доступ к безопасным, доступным, эффективным и качественным вакцинам". Как добавили в МПС, в ходе дебатов парламентарии отметили явный разрыв между Африкой и остальным миром в отношении доступа к вакцинам.

Как ранее заявлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой, Россия выступала на ассамблее с предложением обсудить роль парламентов в борьбе с ковидом. Тем не менее, по его словам, предложение Африканской группы МПС показалось РФ актуальнее.

Ассамблея МПС проходила в Мадриде с 26 по 30 ноября. Союз объединяет парламенты более чем 170 стран, а также свыше 10 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов. В центре внимания ассамблеи МПС были "современные вызовы демократии: преодоление разногласий и построение сообщества".