Коллективный иммунитет к COVID-19 в Ярославской области достигнет 80% в феврале 2022 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу в Ярославской области достигнет 80% к концу февраля 2022 года при условии сохранения нынешнего темпа вакцинации. Об этом ТАСС сообщил и. о. заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

"Показатель вакцинации для формирования коллективного иммунитета - 80% населения области, это 800 234 человека. <...> При сохранении текущих темпов вакцинации рассчитываем, что сформировать коллективный иммунитет удастся до конца февраля 2022 года. Однако это наша общая с населением задача. Вновь призываем защитить свое здоровье и пройти вакцинацию", - сказал Гулин.

В настоящий момент в регионе прошел вакцинацию 522 701 человек (1-й этап), это 65,3% от плана, из них 451 217 человек завершили вакцинацию. Ревакцинировано 54 792 человека. Как отметил Гулин, темпы вакцинации удалось нарастить до 4 тыс. человек в сутки.

"В регионе сделано все возможное, чтобы максимально быстро достичь показателя, необходимого для формирования коллективного иммунитета. Развернуто 57 прививочных пунктов в 34 медицинских организациях региона, функционирует 53 мобильных бригады и 46 мобильных пунктов для проведения иммунизации населения вне стационарных пунктов вакцинации, в том числе в торговых центрах", - сказал Гулин.

Он также добавил, что в области организована доставка граждан, проживающих в сельской местности, до пунктов вакцинации и обратно, проводится коллективная выездная вакцинация. Проведена вакцинация в домах-интернатах для пожилых людей и инвалидов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 77 406 случаев заболевания. Выздоровели 62 058 человека, 1 558 пациента умерли. За прошедшие сутки выявлено 277 случаев коронавируса.