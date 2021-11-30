В Швейцарии подтвердили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

"Два случая инфицирования вариантом "омикрон" подтверждены в Швейцарии. Оба случая связаны между собой", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. В нем отмечается, что лица, у которых выявлено заражение новым штаммом, изолированы.

В пятницу швейцарские власти ввели запрет на авиарейсы из ряда стран юга Африки, а также обязали пассажиров, прибывающих из всех государств, где обнаружен "омикрон", предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19 и проходить 10-дневный карантин даже в том случае, если они полностью вакцинированы от коронавируса или переболели ковидом. На настоящий момент в этом списке значатся 23 страны и территории, в том числе Великобритания, Бельгия, Дания, Израиль, Канада, Нидерланды, Чехия, ЮАР и Япония.

В минувшую пятницу ВОЗ обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.