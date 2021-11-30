В Иваново планируют раньше срока завершить программу обеспечения улиц города освещением

ИВАНОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Завершение программы по обеспечению Иваново уличным освещением, которая охватывает более 90% улиц города и рассчитана до 2023 года, может быть сдвинуто на более ранние сроки, заявил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во вторник в ходе обхода улиц, где работы были недавно завершены.

"Не буду говорить о сроках, но надеюсь, это будет гораздо быстрее сделано, чем планировалось. Люди справедливо жаловались, у нас страна зимняя, более полугода темно. А освещение, помимо того, что это комфорт жителей, это еще и вопрос безопасности", - привела слова Воскресенского пресс-служба правительства региона.

В 2018 году в Иваново был реализован другой крупный проект - все уличные светильники были заменены на энергоэффективные, и по результатам замеров в некоторых районах города освещенность выросла в 4,5 раза. Однако освещением было обеспечено менее двух третей улиц города, и был запущен новый проект, результатом которого к 2023 году должно стать освещение более 90% улиц.

"Мы договорились с Россетями, и более 90% улиц в Иванове осветим. В этом году осветили уже около 180 улиц, по программе осталось еще 313 улиц сделать", - отметил Воскресенский.

Сообщается, что во время обхода губернатор пообщался с жителями города, которые рассказали, что неосвещенные улицы создавали множество проблем, в частности, осенью и зимой было неудобно добираться до остановок общественного транспорта, встречать детей из школ и детских садов. Жители также обратились к нему с просьбой обеспечить при проведении работ бережное отношение к зеленым насаждениям. Воскресенский поддержал эту просьбу и попросил специалистов бережнее относиться к сохранению деревьев, отметили в пресс-службе.

Реализуемая программа предполагает строительство новых сетей освещения на 317 улицах, которые ранее не освещались. Также планируется достройка существующих сетей на 172 улицах. Суммарная длина сетей, которые должны быть построены в соответствии с программой, превышает 171 км, будут установлены более 3,9 тыс. опор. Уже построено 66,9 км сетей, освещена 971 улица, освещенность улиц города выросла до 82%, после реализации программы в Иваново будет освещено в общей сложности более 1,1 тыс. улиц, говорится в сообщении.