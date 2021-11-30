В КЧР число ДТП снизилось почти на 20% за десять месяцев

ЧЕРКЕССК, 30 ноября. /ТАСС/. Число ДТП на дорогах Карачаево-Черкесии снизилось почти на 20% в январе - октябре текущего года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба республиканской прокуратуры по итогам коллегии о состоянии законности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

"Принятыми мерами удалось достигнуть снижения основных показателей аварийности. За 10 месяцев 2021 года на территории региона имеет место снижение на 19% числа дорожно-транспортных происшествий, сокращение на 30% числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 24% - числа лиц, получивших ранения различной степени", - рассказали в прокуратуре об итогах осуществления прокурорского надзора.

В пресс-службе отметили, что в регионе сохраняется сложная дорожно-транспортная обстановка, качество дорог и их обслуживания не всегда соответствуют установленным требованиям. По итогам плановой прокурорской проверки в сфере безопасности дорожного движения выявлено 293 нарушения законов, в целях устранения которых принесено 89 протестов, внесено 37 представлений, в суды предъявлено 30 заявлений, вынесено четыре постановления о возбуждении дела об административных правонарушениях.

Ранее министр строительства и ЖКХ региона Евгений Гордиенко сообщал, что в КЧР до конца 2023 года планируется отремонтировать около 200 километров дорог. В текущем году будет отремонтировано 35 участков дорог и три моста местного значения. В 2020 году произведен ремонт 124 км автомобильных дорог. Объем средств, направленных на ремонт и содержание автомобильных дорог из регионального дорожного фонда, в 2020 году составил 2,7 млрд рублей, в текущем году планируется выделить 1,3 млрд рублей.