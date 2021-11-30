Минздрав США пока не просит ужесточать въезд в страну из-за омикрон-штамма

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты американской системы здравоохранения пока не настаивают на ужесточении режима въезда в Соединенные Штаты в связи с выявлением омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

У нее поинтересовались, не собирается ли президент США Джо Байден пересматривать в свете обнаружения омикрон-штамма решение об открытии с 8 ноября наземной границы с Канадой для вакцинированных от ковида граждан этой страны. "Решения президента, относящиеся к ограничениям на поездки [в США], будут опираться на рекомендации его команды, занимающейся вопросами здравоохранения. Они такой рекомендации пока не давали", - ответила официальный представитель Белого дома.

"Мы продолжим решать, какие шаги нам следует сделать, чтобы обеспечить безопасность американского народа", - добавила Псаки. Она беседовала с репортерами на борту самолета Байдена, отправившегося в поездку в Миннеаполис (штат Миннесота).

На минувшей неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В. 1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм "омикрон" потенциально может распространяться быстрее других.