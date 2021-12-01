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На Кипре возбудили дело против врача, выдававшего поддельные сертификаты о вакцинации

Врача арестовали в августе после того,, как двое его пациентов умерли от ковида

НИКОСИЯ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Кипр выдвинули официальные обвинения против врача, который выдавал пациентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила во вторник Юридическая служба (аналог Генеральной прокуратуры) острова.

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В сообщении сказано, что "генеральный прокурор Йоргос Саввидис дал указание возбудить дело против 53-летнего кардиолога", и что окружной суд Ларнаки должен вынести 14 декабря решение, следует ли дело данного врача рассматривать в уголовном суде.

Решением генпрокурора кардиологу предъявлены многочисленные обвинения, в том числе "в участии в заговоре с целью мошенничества, в составлении и распространении поддельного официального документа и в предоставлении информации под ложным предлогом".

Врач, чье имя не упоминается, был арестован в августе после того, как двое его пациентов умерли от ковида. Один из них незадолго до смерти признался медикам карантинного госпиталя, что ему был выдан поддельный сертификат о вакцинации.

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