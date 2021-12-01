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Пандемия COVID-19
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Исследование подтвердило заражение двух человек в Бразилии омикрон-штаммом коронавируса

Страна с 29 ноября приостановила доступ путешественников, в течение последних двух недель побывавших в государствах юга Африки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 декабря. /ТАСС/. Сан-паулуский институт Адольфу Лутца подтвердил два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса в Бразилии. Об этом сообщил во вторник глава регионального управления здравоохранения Жан Горинштайн.

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"Теперь это уже не предварительные данные. Технические характеристики проведенного исследования - исследования вируса по генотипу - были весьма точны. Результаты клиники "Альберт Эйнштейн" были отправлены в институт Адольфу Лутца, который подтвердил, что речь идет об образцах, сопоставимых с "омикроном", вариантом, выявленным в ноябре в ЮАР", - цитирует чиновника телеканал CNN Brazil. По данным Горинштайна, зараженные ранее не прививались от коронавирусной инфекции ни в Бразилии, ни за рубежом.

Ранее во вторник бразильское Национальное агентство по санитарному надзору сообщило о двух предварительно подтвержденных случаях заражения в стране омикрон-штаммом коронавируса. Речь идет о супружеской паре, которая направлялась в ЮАР. Мужчина прибыл оттуда 23 ноября с отрицательным тестом на COVID-19, однако перед обратным вылетом из Бразилии он с супругой 25 ноября сдал необходимые для этого анализы, и уже результаты этих тестов оказались положительными. Таким образом, подчеркивают санитарные власти, носитель омикрон-штамма прибыл в страну раньше, чем об обнаружении инфекции сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Заражение штаммом "омикрон" было подтверждено в частной клинике в Сан-Паулу, которая уведомила об этом Anvisa 30 ноября. С понедельника Бразилия приостановила доступ в страну путешественников, в течение последних двух недель побывавших в государствах юга Африки, в связи с появлением там омикрон-варианта коронавируса.

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