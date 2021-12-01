В Костромской области перевели в резерв часть коечного фонда

"Стабилизация ситуации позволила вывести в резерв 332 койки в ковид-отделениях Костромской области. Их загруженность в последние дни не превышает 80%", - говорится в сообщении.

КОСТРОМА, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Костромской области перевели в резерв 332 койки в стационарах для больных с коронавирусом из-за снижения нагрузки на "красные зоны". Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Выведенные в резерв койки могут быть развернуты для приема пациентов с COVID-19 в течение суток. В середине октября в регионе было оборудовано 1 423 койки для лечения пациентов с коронавирусом, заполняемость красных зон превышала 90%.

Нагрузка на стационары снизилась после введения по требованию Роспотребнадзора дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. "Коэффициент распространения заболевания не превышает единицы, снизилась нагрузка на красные зоны больниц региона", - уточняет пресс-служба.

В Костромской области необходимо предъявлять QR-коды при посещении театров, цирка, филармонии, концертных организаций, кинотеатров, музеев, в случае проведения массового мероприятия, при посещении объектов физической культуры и спорта, фитнес-залов, танцевальных студий, бассейнов, организаций общественного питания. Детские развлекательные центры, игровые комнаты, организации в сфере развития творчества также можно посещать только при наличии QR-кодов или сертификатов о вакцинации от коронавируса. Система пропуска по QR-кодам действует в крупных торговых центрах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами, салонах красоты, массажных салонах и соляриях.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 44 640 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 36 140 человек, умерли 982. За сутки выявлено 187 случаев коронавируса.