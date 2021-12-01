Канада закрыла въезд для иностранцев еще из трех государств Африки

ОТТАВА, 1 декабря. /ТАСС/. Канадские власти запретили въезд иностранным гражданам, которые за последние две недели побывали в Египте, Малави и Нигерии, из-за распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом во вторник сообщил в Twitter канадский министр транспорта Омар Алгабра.

"Канадцы и лица, которым разрешено проживать в Канаде, при возвращении из Египта, Малави и Нигерии обязаны получить отрицательный ПЦР-тест в третьей стране [перед въездом в Канаду], - сказал он. - Иностранцам, которые за последние 14 дней побывали в этих государствах, въезд в Канаду запрещен". Данные меры вступают в силу немедленно.

Ранее Минтранс Канады закрыл въезд для иностранных граждан, прилетающих из Ботсваны, Зимбабве, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР. На данный момент в Канаде выявлены четыре случая заражения омикрон-штаммом.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин.