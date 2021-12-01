На Камчатке ввели режим самоизоляции для пожилых людей, не привитых от коронавируса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Пожилые жители Камчатки старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, со среды должны соблюдать режим самоизоляциии, следует из постановления , подписанного главой региона Владимиром Солодовым.

"С 1 декабря гражданам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением граждан, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев", - говорится в документе.

Вступают в силу с 1 декабря и новые ограничения: со среды посещение массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха полуострова возможно только с QR-кодами.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 22,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,9 тыс. пациентов выздоровели, 482 умерли. В учреждения органов власти, заведения общепита и в межмуниципальные виды транспорта в регионе можно заходить только с QR-кодами о вакцинации или о перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 118 тыс. человек, порядка 86 тыс. человек завершили вакцинацию. Ограничительные меры в связи с коронавирусом на полуострове продлены до конца января 2022 года.