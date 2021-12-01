Вылеты четырех авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержаны из-за непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Четыре рейса местных авиакомпаний из аэропорта Петропавловска-Камчатского Елизово задержаны из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта столицы Камчатки.

Задержаны рейсы в Усть-Камчатск, Никольское, Усть-Хайрюзово, Тиличики. Самолеты в Усть-Камчатск и Никольское не вылетают вторые сутки.

В настоящий момент к берегам Камчатки подходит очередной циклон. Он принесет на полуостров усиление ветра и осадки. В горных районах края объявлена лавинная опасность.

В справочной службе аэропорта ТАСС уточнили, что пассажиров рейсов в гостиницах и хостелах не размещали.