"Россети Северо-Запад" восстановили 3,8 тыс. км ЛЭП в Псковской и Новгородской областях

ТАСС, 1 декабря. Энергетики компании "Россети Северо-Запад" обеспечили энергоснабжение всех социально значимых объектов в Псковской и Новгородской областях. Во вторник восстановлено 3,8 тыс. км линий электропередачи, пострадавших из-за снегопада и ледяного дождя, сообщила компания в своем Telegram-канале в среду.

"Россети Северо-Запад" в течение дня восстановили 3,8 тыс. км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после снегопадов и ледяных дождей. Энергетики включили 191 линию электропередачи и 2,2 тыс. трансформаторных подстанций. <...> Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей. Снегопады и ледяные дожди продолжаются в регионах уже несколько дней. Налипание снега на провода и ветки деревьев вызвали повторные технологические нарушения. Специалисты вынуждены пробираться к ЛЭП через сугробы и поваленные деревья, отмечается в сообщении.

Энергетики ведут непрерывный мониторинг текущей ситуации, готовятся к ухудшению погоды. В частности, в Псковской области синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков в течение ближайших суток.

По данным региональных властей, на 20:00 30 ноября в Псковской области без электроснабжения оставались почти тысяча населенных пунктов и более 7 тыс. человек. В Новгородской области на 21:00 вторника в зоне отключения были 227 населенных пунктов, 3 975 человек.