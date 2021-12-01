Эксперты регулятора США рекомендовали разрешить таблетки от COVID-19 компании Merck

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Консультативный совет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США во вторник высказался за одобрение применения для экстренных случаев таблеток от COVID-19 (молнупиравир), произведенных американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Трансляция заседания совета велась на его сайте .

За одобрение препарата высказались 13 членов совета, 10 выступили против. В ближайшее время рекомендация экспертов будет рассмотрена должностными лицами управления, которые примут окончательное решение по заявке. Затем рассмотрение вопроса перейдет к Центрам по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для последующего предоставления рекомендаций.

Компания Merck запросила у регулятора разрешение на использование таблеток "для лечения протекания COVID-19 от легкого до умеренного у взрослых, подверженных риску перерастания этого заболевания в тяжелую форму". Таблетки можно будет принимать дома, что, как уверяют создатели препарата, не только будет способствовать скорейшему излечению от опасного заболевания, но и позволит разгрузить стационары, заполненные в настоящее время больными ковидом пациентами. В компании также заявили, что применение препарата позволяет на 50% снизить риск госпитализации инфицированных. Там сослались на результаты промежуточных исследований с участием 775 человек с легким или средним течением COVID-19. Из числа лиц, принимавших лекарство, в течение 29 дней были госпитализированы 7,3%, в то время как среди участников контрольной группы этот показатель составил 14,1%. При этом среди последних восемь пациентов умерли. В первой группе летальных исходов не зарегистрировано.

Молнупиравир - экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Это лекарство проявляет свое противовирусное действие за счет ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Было доказано, что препарат также активен в отношении ряда коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2. Некоторые эксперты, как отмечают американские СМИ, ставят под сомнение эффективность и безопасность препарата. Ранее молнупиравир одобрили регуляторы ЕС, Великобритании и Шри-Ланки.