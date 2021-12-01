В Японии началась иммунизация бустерной дозой вакцины от коронавируса

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Иммунизация третьим компонентом вакцины от нового коронавируса началась в среду в Японии. По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в этом месяце планируется привить около 1,04 млн медицинских работников по всей стране.

Ожидается, что в январе третьим компонентом вакцины будет привито уже более 2 млн сотрудников сферы здравоохранения, а также начнется иммунизация людей старше 65 лет. Предполагается, что в первый месяц 2022 года третью дозу вакцины получат около 610 тыс. человек в этой возрастной группе. В январе в некоторых регионах страны также уже начнется вакцинация людей моложе 65 лет - приглашения на вакцинацию будут рассылать тем, у кого с момента получения второй дозы прошло восемь месяцев. В настоящее время в качестве третьей бустерной дозы в стране одобрен препарат от компаний Pfizer и BioNTech.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. К настоящему времени более 99,7 млн человек (78,8% населения) привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса, две дозы получили более 97,3 млн человек (76,9% населения). За минувшие сутки по всей стране с населением почти 126 млн человек было выявлено 132 новых случая заражения коронавирусом, два человека умерли.