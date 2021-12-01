Власти Чукотки потратили 6,9 млн рублей на открытие кинозала в поселке Беринговский

ТАСС, 1 декабря. Власти Чукотки направили 6,9 млн рублей на открытие единственного кинозала с современным 3D-оборудованием в поселке Беринговский. Средства выделены в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и спорта в Анадырском муниципальном районе на 2020-2024 годы", сообщил ТАСС консультант департамента культуры, спорта и туризма Чукотского АО Никита Подгорбунских.

"Кинозал с таким оборудованием - единственный в Беринговском, из районного бюджета на его модернизацию была выделена субсидия в размере около 6,9 млн рублей в рамках выполнения мероприятий профильной муниципальной программы. Кинозала в поселке не было с 2009 года - жители иногда могли смотреть старые фильмы в местном Доме культуры. После лицензирования кинозала у них будет возможность наслаждаться новинками кинопроката в 3D-формате, не выезжая за пределы населенного пункта", - сказал Подгорбунских.

Беринговский - поселок в Анадырском муниципальном районе Чукотки. В нем проживают около 800 человек.