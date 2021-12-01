Рекордную скорость ветра зафиксировали во Владивостоке во время циклона

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты Примгидромета зафиксировали во Владивостоке самую высокую для города скорость ветра за все время наблюдений. Об этом сообщается в Instagram службы.

"За период влияния циклона на Приморье в крае прошли сильные, местами очень сильные осадки, преимущественно в виде снега, и только на восточном побережье в виде дождя, дождя со снегом. <...> Помимо осадков циклон принес в Приморье сильный ветер. Во Владивостоке ветер усиливался до 34 метров в секунду, что стало рекордом для приморской столицы за всю историю метеонаблюдений. До этого максимальная скорость ветра в этот день, достигавшая 32 м/с, была зафиксирована в 1972 году", - говорится в сообщении.

Циклон принес во многие районы края месячную норму осадков, наибольший их объем отмечен в селе Хороль, где выпало 130% от месячной нормы, селе Ольга, где зафиксировано 126% и селе Барабаш, где выпал 121% от месячной нормы осадков. Во Владивосток циклон принес 24 мм осадков, что составило 77% от месячной нормы.

В среду в Приморье погоду определяет тыловая часть циклона. В крае местами небольшой и умеренный снег, на севере местами сильный снег. В отдельных районах гололедные явления, метель. Ветер северо-западный, температура воздуха от минус 12 до плюс одного градуса.

Согласно шкале Бофорта, ветер скоростью 33 и более м/с считается ураганом. Он может провоцировать огромные разрушения, серьезные повреждения зданий, вырывать деревья с корнями, уничтожать растительность.