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Пандемия COVID-19

Япония усилила контроль за въездом из Испании, Нигерии, Португалии и Швеции

Распоряжение вступает в силу со 2 декабря

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Японии усилили контроль за въездом из Испании, Нигерии, Португалии и Швеции в рамках мер по предотвращению распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщило в среду японское внешнеполитическое ведомство.

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Прибывающие из указанных стран будут обязаны пройти двухнедельный карантин, при этом три первых дня нужно находиться в специальном карантинном отеле. Меры вступают в силу со 2 декабря. В общей сложности усиленные пограничные меры контроля Япония ввела уже в отношении 27 стран и регионов.

В частности, трехдневный карантин в специальных учреждениях уже введен для прибывающих из Австрии, Австралии, Бельгии, Дании, Франции, ФРГ, Чехии, а также Гонконга и канадской провинции Онтарио. Шестидневный карантин устанавливается для прибывающих из Великобритании, Израиля, Италии и Нидерландов. Кроме того, на десятидневный карантин будут направлять прибывающих из десяти африканских стран, включая Анголу, ЮАР, Зимбабве, Намибию.

По причине распространения в мире омикрон-штамма Япония с 30 ноября отменила послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и полностью приостановила выдачу новых виз для граждан всех стран. Такие меры будут действовать в течение месяца, пока специалисты не сделают выводы об опасности нового штамма. В случае необходимости власти продлят въездные ограничения.

В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например по семейным обстоятельствам. Частичные послабления въездного режима для бизнесменов, студентов и технических стажеров действовали с 8 ноября, но их пришлось отменить.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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