Морское сообщение между Сахалином и материком прервано из-за шторма в Татарском проливе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), в среду прекратила работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском морском пароходстве.

"Сейчас все три парома находятся в порту Ванино Хабаровского края. Там они переждут непогоду. Возобновить работу паромной переправы планируется во второй половине суток 3 декабря", - рассказали в пароходстве.

Ранее спасатели объявили на 1-2 декабря штормовое предупреждение в Сахалинской области и в водной акватории. Циклон сейчас бушует на территории практически всего Дальневосточного федерального округа, основной удар приходится на материковую часть. В Сахалинской области прогнозируются дожди со снегом, местами ураганный ветер, высота волн в море может достигать восьми метров.

Сейчас в регионе повсеместно идут дожди, ветер пока слабый. Температура воздуха в Южно-Сахалинске по состоянию на 10:30 держится на отметке плюс 7 градусов.