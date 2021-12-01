{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Морское сообщение между Сахалином и материком прервано из-за шторма в Татарском проливе

Паромы на время непогоды остановились в порту Ванино

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), в среду прекратила работу из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе. Об этом сообщили ТАСС в Сахалинском морском пароходстве.

На эту тему

"Сейчас все три парома находятся в порту Ванино Хабаровского края. Там они переждут непогоду. Возобновить работу паромной переправы планируется во второй половине суток 3 декабря", - рассказали в пароходстве.

Ранее спасатели объявили на 1-2 декабря штормовое предупреждение в Сахалинской области и в водной акватории. Циклон сейчас бушует на территории практически всего Дальневосточного федерального округа, основной удар приходится на материковую часть. В Сахалинской области прогнозируются дожди со снегом, местами ураганный ветер, высота волн в море может достигать восьми метров.

Сейчас в регионе повсеместно идут дожди, ветер пока слабый. Температура воздуха в Южно-Сахалинске по состоянию на 10:30 держится на отметке плюс 7 градусов.

Теги
РоссияХабаровский крайСахалинская область
Пандемия COVID-19
WP: США ужесточат требования к тестам на COVID-19 для въезжающих в страну
Все прибывающие, включая граждан США, должны будут сдавать тест не ранее, чем за сутки до посадки на рейс
Читать полностью