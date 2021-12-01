СК возбудил уголовное дело из-за отсутствия водозащитных дамб в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности при строительстве водозащитных дамб в Амурской области. Документы на возведение девяти сооружений были получены, однако само строительство не началось, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Амурской области признала законным возбуждение уголовного дела о халатности при строительстве гидротехнических сооружений. Установлено, что в 2014-2016 годах органами местного самоуправления Благовещенского, Зейского, Мазановского, Михайловского, Архаринского и Константиновского районов подготовлены проектные документы на строительство девяти гидротехнических сооружений от негативного воздействия паводковых вод. Проектные документы получили положительные заключения государственной экспертизы, однако строительство объектов не было организовано", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, в результате бюджету области причинен особо крупный ущерб в размере 49 млн рублей, нарушены права и законные интересы граждан, повторно пострадавших от наводнения. Кроме того, в 2021 году была проведена корректировка ранее разработанной документации, на что потребовалось дополнительное финансирование.

Виновный по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба") наказывается штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Амурская область ежегодно страдает от паводка, в 2021 году от действия стихии пострадавшими признаны 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта, за весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признано непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Сумма ущерба оценивается в 15 млрд рублей.