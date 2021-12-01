Малайзия отложила переход к стадии эндемии ковида из-за нового штамма

СИНГАПУР, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Малайзии решили отложить постепенный переход от стадии пандемии к эндемии ковида из-за неопределенности, связанной с появлением нового штамма "омикрон". Об этом пишет в среду газета The Star со ссылкой на старшего министра, министра обороны Хишамуддина Хуссейна.

"В настоящее время правительство приняло решение поставить на паузу переход социальной жизни к условиям эндемии до тех пор, пока у нас не будет достаточно информации о штамме "омикрон", - указал старший министр. По его словам, эксперты внимательно отслеживают ситуацию, связанную с новым вирусом. "Если возникнет новая волна COVID-19, то достигнутый прогресс в борьбе с коронавирусом окажется под угрозой", - указал Хишамуддин.

Между тем чиновник подчеркнул, что запущенная с 15 ноября программа допуска вакцинированных иностранных туристов на остров Лангкави продолжает функционировать. Более того, по его словам, Минтранс и министерство туризма, искусств и культуры планируют расширить действие подобных механизмов на другие курорты.

Премьер-министр Исмаил Сабри Якоб в октябре прогнозировал, что примерно в декабре ковид перейдет в стадию эндемии, это позволит полностью открыть многие сектора экономики и снять большинство ограничений. Он также не исключал открытия границ для путешествий. На сегодняшний день вакцину против коронавируса в Малайзии получили почти 77% всех жителей. С момента начала пандемии в стране было подтверждено более 2,6 млн случаев заражения вирусом, примерно 30,3 тыс. человек умерли. При этом основной всплеск заболевания был отмечен с мая по август.