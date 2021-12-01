В Хабаровском крае в ближайшие дни может выпасть двухмесячная норма снега

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. В Хабаровском крае синоптики в ближайшие дни прогнозируют выпадение от месячной до двухмесячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

"Уже, для примера, в районе имени Лазо на юге края выпало около 50% месячной нормы снега. За дни циклона ждем от месячной до двухмесячной нормы снега. Обильные осадки ожидаются на востоке - в Комсомольском районе, Советско-Гаванском, на Нижнем Амуре", - сказали в Гидрометцентре.

Циклон пришел в регион с севера Кореи, он более снежный, чем предыдущий, принесший метели на прошедшей неделе. Тогда в крае было нарушено транспортное сообщение, задерживались авиарейсы, были перебои с электроснабжением в поселениях. Сейчас в крае для автобусов закрыты три дороги.

"Погодные условия начнут улучшаться во второй половине следующего дня, 3 декабря циклон уйдет на Камчатку", - уточнили в Гидрометцентре. В эти дни помимо снега в регионе ожидается усиление ветра до 18-23 м/с, местами с порывами до 25-27 м/с, на побережье - до 35 м/с.

В ночь на 1 декабря на территорию Хабаровского края начал оказывать влияние южный циклон. Первыми непогоду встретили южные районы региона, далее циклон будет смещаться в северо-восточном направлении. В краевой столице сейчас идет сильный снег.