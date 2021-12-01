Австралийский парламент изучит, как соцсети обеспечивают безопасность пользователей

СИДНЕЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Федеральный парламент Австралии проведет расследование в отношении социальных сетей и владеющих ими технологических корпораций, работающих на континенте. Об этом в среду сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Австралийский парламент тщательно <…> исследует вредоносные материалы, публикуемые в социальных сетях, и оценит опасность, которую они представляют для австралийцев. Технологические корпорации создали эти платформы, и они несут ответственность за безопасность своих пользователей", - указал премьер в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Глава австралийского министерства связи Пол Флетчер отметил, что парламентское расследование "позволит владельцам предприятий и частным лицам высказать свои опасения по поводу социальных сетей, а технологическим гигантам - отчитаться". "Австралия <…> в июне текущего года существенно ужесточила законодательство, регулирующее вопросы безопасности в интернете, и расширила полномочия государственных органов в сфере устранения злоупотреблений в сети. Расследование парламента даст нам возможность понять, что еще нужно сделать в этом направлении", - указал Флетчер.

Ранее Моррисон заявил, что правительство Австралии изменит национальное законодательство и расширит полномочия судов, разрешив им "принуждать технологические корпорации и социальные сети разоблачать анонимных троллей и защищать австралийцев в интернете".

Ожидается, что после изменения законодательства австралийские пользователи получат ряд механизмов для борьбы против троллей, в числе которых будет простой и быстрый способ удалить клеветнические или вредоносные сведения, а также возможность идентифицировать опубликовавшего их пользователя для последующей защиты своей чести и достоинства в суде.