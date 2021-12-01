Во Владивостоке сильный ветер повредил крыши и окно в образовательных учреждениях

По данным Примгидромета, во Владивостоке за весь период непогоды выпало 24 миллиметров осадков, что составило 77% от месячной нормы. Циклон также принес в Приморье сильный ветер. Во Владивостоке ветер усиливался до 34 м/с, это стало рекордом для приморской столицы за всю историю метеонаблюдений и по шкале Бофорта считается ураганом.

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Сильные порывы ветра повредили крыши и выбили окно в двух школах и лицее во Владивостоке, сообщила пресс-служба городской администрации в среду.

"Сильные порывы ветра в ночь на 1 декабря повредили крыши двух образовательных учреждений Владивостока - лицея № 41 и школы № 32. Подрядчики уже выехали на места для оценки объема работ и начала восстановления кровель. Также работы идут в школе № 74, где оказалось выбитым окно", - сообщила пресс-служба.

По данным пресс-службы ГО ЧС Приморья, ветер незначительно повредил крыши домов на пяти улицах города, а в одном из домов сорвало кровлю с бетонной плитой, вход в подъезд оказался заблокированным, на месте работает Владивостокская спасательная служба.

"Во вторник, 30 ноября, без света остались 10 многоквартирных домов и 35 домов частного сектора в поселке Горностай. Еще 10 многоквартирных домов остались без электричества на улице Зеленая и Экипажная. В ночь на среду, 1 декабря, произошло аварийное отключение на улице Калинина. Здесь без света остались пять многоквартирных домов, где проживает 260 жителей", - сообщила пресс-служба ГО ЧС Приморья.

По данным Примгидромета, 1 декабря погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. Во Владивостоке облачно, на дорогах снежный накат. Ветер северный сильный, температура воздуха днем составит 7-9 градусов мороза.