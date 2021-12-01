Медики Кубы разрабатывают вакцину от омикрон-штамма коронавируса

ГАВАНА, 1 декабря. /ТАСС/. Кубинский биомедицинский холдинг BioCubaFarma ведет работы по созданию вакцины против омикрон-штамма коронавируса, разработку планируется завершить в короткие сроки. Об этом во вторник сообщил директор холдинга Эдуардо Мартинес Диас.

"Мы внимательно изучили отчеты о новом варианте [коронавируса] "омикрон". Мы уже разрабатываем специальные вакцины. При необходимости разработаем их в короткие сроки", - написал он в Twitter.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность. Сразу несколько изменений в шиповидном белке потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин.

Ранее Куба разработала по меньшей мере две вакцины от коронавируса, в настоящее время их производители ведут переговоры с ВОЗ по вопросу их международного признания. Эффективность препаратов Abdala и Soberana 02 в ходе клинических испытаний составила 92,28% и 91,2% соответственно.