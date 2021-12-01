В одном из районов Хабаровского края полностью отменили занятия в школах

ХАБАРОВСК, 1 декабря. /ТАСС/. Школы Советско-Гаванского района в Хабаровском крае полностью отменили очные занятия из-за снежного циклона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Из-за сложных погодных условий 1 декабря полностью отменены очные занятия в школах Советско-Гаванского района. Также очные уроки отменены в отдельных школах района имени Лазо и Хабаровского района, в начальных классах школ Комсомольска-на-Амуре, села Селихино Комсомольского района", - сказали в пресс-службе.

В других районах, а также в Хабаровске занятия в муниципальных общеобразовательных школах идут в штатном режиме. Краевые учреждения, за исключением школы-интерната № 20, где занятия отменены, работают по обычному графику. Также отменен подвоз детей в некоторые школы.

В ночь на 1 декабря на территорию Хабаровского края начал оказывать влияние южный циклон. Первыми непогоду встретили южные районы региона, далее циклон будет смещаться в северо-восточном направлении. В краевой столице сейчас идет сильный снег, осадки отмечаются и в других городах и поселениях. В регионе ожидается также усиление ветра до 18-23 м/с, местами с порывами до 25-27 м/с, на побережье - до 35 м/с. Для автобусов закрыты три дороги, нарушено авиасообщение.