В Приморье приостановили междугороднее автобусное сообщение из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря. /ТАСС/. Междугороднее автобусное сообщение и паромное сообщение с островом Путятина приостановлены в Приморье из-за циклона, сообщила в среду пресс-служба Министерства ГО и ЧС Приморья.

"Отменены рейсы междугороднего автобусного сообщения. Также по погодным условиям не выполняется паромное сообщение на остров Путятина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также из-за непогоды отменены занятия в школах и детских садах Владивостока, поселка Кневичи, в Анучинском районе и Ханкайском округе. Дальневосточный федеральный университет тоже переведен на дистанционный режим обучения.

Остров Путятина находится в заливе Петра Великого, в 50 километрах к юго-востоку от Владивостока и в 35 километрах к западу от Находки. Его соединяет с поселком Дунай паромная переправа, которая является единственной связью острова с внешним миром.

По данным Примгидромета, во Владивостоке за весь период непогоды выпало 24 миллиметра осадков, что составило 77% от месячной нормы. Помимо осадков циклон принес в Приморье сильный ветер. Во Владивостоке ветер усиливался до 34 м/с, это стало рекордом для приморской столицы за всю историю метеонаблюдений и по шкале Бофорта считается ураганом.