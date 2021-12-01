В Томской области продлили режим ограничений из-за пандемии COVID-19

"Региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19 продлил с 1 декабря на неопределенный срок действующий в Томской области режим ограничений", - сказал собеседник агентства.

Ограничения из-за нового коронавируса были введены в Томской области 31 марта 2020 года, в последний раз их продлевали до 1 декабря 2021 года. В октябре из-за роста заболеваемости ковидом в Томской области ужесточили ограничения, с 15 числа ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в частности госслужащих, работников сферы обслуживания, студентов. С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении кафе, ресторанов и других заведений общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных объектов, культурных заведений, а также ТРЦ.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Томской области зарегистрировано более 55 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. С сентября число ежедневных случаев заражения выросло в три раза - до 300, однако к середине ноября из-за введенных ограничений рост удалось остановить, а к концу месяца снизить на 18%, до 245 случаев. Рост заболеваемости в регионе, по данным местных властей, был связан с низкими темпами вакцинации. Первый компонент прививки от COVID-19 поставили к середине октября около 46% взрослого населения, в настоящее время - порядка 70%.