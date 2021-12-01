На юге Камчатки из-за подходящего циклона прогнозируют ветер до 48 м/с

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 декабря. /ТАСС/. Охотоморский циклон, который подходит к берегам Камчатки, принесет на юг полуострова ветер до 48 м/с, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

"В первой половине ночи 2 декабря 2021 года в Петропавловск-Камчатском городском округе, местами в Елизовском и Усть-Большерецком муниципальных районах, а также на юге Мильковского и Соболевского муниципальных районов ожидается сильный мокрый снег, метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Скорость ветра в Петропавловск-Камчатском городском округе, в Елизовском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Соболевском муниципальных районах составит 19-24 м/с. В Усть-Большерецком и Соболевском муниципальных районах местами до 30-35 м/c, на крайнем юге - до 45-48 м/c", - говорится в сообщении.

Спасатели переведены в режим повышенной готовности.

Согласно шкале Бофорта, скорость ветра выше 33 м/с считается ураганом.