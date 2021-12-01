МЧС объявило штормовое предупреждение на территории северной группы Курильских островов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Спасатели, в связи с прогнозируемой непогодой, объявили на 2 декабря экстренное предупреждение в Северо-Курильском районе на острове Парамушир (единственный населенный район на территории северной группы Курильских островов, Сахалинская область). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали спасатели.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, ночью 2 декабря в Северо-Курильском районе прогнозируются ураганный ветер скоростью 33-35 м/с, сильные осадки.

Помимо этого, с утра 2 декабря у северо-западного побережья острова Сахалин, на участке Москальво - Рыбновск (Охинский район) прогнозируется опасный подъем уровня моря в сочетании со штормовым волнением 2-3 м. Возможно подтопление береговых сооружений. Явление сохранится в течение дня 2 декабря, рассказали синоптики.

Ранее спасатели в связи с прогнозированными сильным ветром и дождями со снегом объявили на 1-2 декабря штормовое предупреждение в Сахалинской области и в прилегающей акватории, однако про северную группу Курильских островов речи не шло. Циклон сейчас бушует на территории практически всего Дальневосточного федерального округа, основной удар приходится на материковую часть. Непогода нарушила авиасообщение по ряду направлений и морское сообщение с материком.