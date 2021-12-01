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В шести районах Якутии первым компонентом от коронавируса вакцинировано 80% населения

Речь идет о Момском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Нижнеколымском и Жиганском районах

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 80% взрослого населения в шести районах Якутии, которые являются арктическими. Об этом сообщил в среду глава региона Айсен Николаев в своем аккаунте в Instagram.

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"Шесть районов преодолели планку за 80% вакцинации первым компонентом - Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Среднеколымский, Нижнеколымский и Жиганский", - сообщил Николаев. Он добавил, что в Якутске уровень вакцинации первым компонентом превышает 71%.

По данным оперштаба Якутии, за последние сутки выявлено 250 новых случаев заражения коронавирусом, из них 105 - в Якутске. "В стационарах получают лечение 1 385 пациентов. В состоянии средней тяжести - 1 285 человек, в тяжелом - 110", - сообщили в оперштабе. В отделениях реанимации находится 21 человек.

По информации регионального Минздрава, в регионе развернуто 273 пункта вакцинации, в том числе работают 140 мобильных бригад и 20 мобильных пунктов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике выявлено 70 467 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 63 102 человека, умерло 1 692.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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