На одном из пляжей Хайнаня впервые заметили редкий вид птиц кулик-ложкоклюв

ХАЙКОУ /Китай/, 1 декабря. /ТАСС/. Китайские ученые впервые обнаружили в южной китайской провинции Хайнань кулика-ложкоклюва - редкий вид птиц, который гнездится на северо-востоке России и зимует в регионе Юго-Восточной Азии. Об этом пишет местный информационный ресурс "Наньхайван".

Замечен кулик был в начале ноября командой по защите птиц залива Даньжоу, которая зафиксировала первое появление на острове зимой этого вида. Это событие, как полагает президент общества наблюдения за птицами города Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) Шэнь Ю, имеет большое значение для изучения популяции и жизни исчезающих видов птиц во всем мире.

Кулик-ложкоклюв, которого еще называют лопатень или песочник с ложкой в клюве, представляет собой небольшую птицу длиной от 14 до 16 см с клювом, который напоминает ложечку или лопасть. Этот вид занесен в список находящихся под угрозой исчезновения из-за небольшой и постоянно сокращающейся популяции.

В общей сложности на пляже в заливе Даньчжоу после отлива командой исследователей было замечено четыре особи. На лапе одной из них была ленточка с надписью "С2". Это говорит о том, что птица была окольцована и находилась под наблюдением ученых, изучающих динамику миграции перелетных птиц. Согласно данным Агентства по защите кулика-ложкоклюва в Китае, эта особь была выведена в искусственных условиях на Чукотке и выпущена в дикую природу 26 июля 2021 года.

Ученые пока не знают, прилетела ли эта птица на Хайнань на зимовку или же просто сделала остановку по пути в другой район, пишет ресурс.