В вузах Приамурья с 1 декабря ввели систему QR-кодов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Система QR-кодов со среды начала работать при посещении высших учебных и профессиональных учебных заведений в Благовещенске, сообщается в соответствующем распоряжении, подписанном губернатором области Василием Орловым.

"С 1 декабря руководителям образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением общеобразовательных организаций), расположенных на территории Амурской области при проведении занятий с обучающимися старше 18 лет с их очным присутствием осуществлять контроль за наличием у данных обучающихся сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) об отсутствии заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания", - говорится в сообщении.

Для студентов, у которых нет QR-кода, вузам рекомендовано организовать процесс обучения в форме самостоятельной работы, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных программ.

Кроме того, с 1 декабря система QR-кода вводится на территории Бурейского муниципального округа. Здесь предоставление QR-кода необходимо при посещений организаций общественного питания, музеев, фитнес-клубов и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных залов, филармоний, библиотек, торговых центров.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в восьми муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 46,5 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 532 человека умерли. Приамурье полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 60,8% совокупного населения (план вакцинации 80%), самые передовые районы - Селемджинский, здесь план вакцинации выполнен на 100%, в Шимановском и Белогорском районе - свыше 80% в каждом.