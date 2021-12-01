Лавинную опасность объявили в трех районах Магаданской области

ТАСС, 1 декабря. Спасатели объявили на 2-3 декабря лавинную опасность на территории трех районов Магаданской области, сообщили журналистам в пресс-службе Пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Магаданской области 2-3 декабря 2021 года. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в Магадане, на юге Тенькинского, Хасынского городских округов, вызванных снежными завалами, повреждением строений, линий электропередачи и линий связи, травматизмом и гибелью людей, нарушением работы автомобильного транспорта и жизнедеятельности населения, травматизмом туристов, спортсменов, охотников", - рассказали спасатели.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, лавиноопасный период начнется 2 декабря с 10:00 и завершится в 20:00 3 декабря.

Спасатели направили рекомендации в Минтранс региона по усилению контроля за состоянием автодорог, сообщили спасатели.