Патриотические цифровые уроки семейной истории пройдут в школах с 6 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Патриотические цифровые уроки семейной истории "#ПисьмаДеду" пройдут в российских школах с 6 декабря и до конца года, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития культуры и кинематографии "СТРАНА", который выступает организатором проекта.

"С 6 декабря в российских школах пройдут патриотические цифровые уроки семейной истории "#ПисьмаДеду". Проект приурочен ко Дню героев Отечества и 80-летию с начала Великой Отечественной войны. Уроки реализуются в рамках национального проекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Во время мотивационных уроков школьники посмотрят короткометражный фильм и обсудят его вместе с учителями", - говорится в сообщении. Отмечается, что в основу фильма легли пять реальных военных историй, рассказанных юными участниками одноименного конкурса, который прошел в 2020 году.

Кроме того, школьникам предложат написать письма, обращенные к своим родственникам, прабабушкам и прадедушкам, которые воевали на фронте или трудились в тылу в 1941-1945 годы.

Главная цель проекта - обратиться к современным школьникам на их языке, сказано в сообщении. Организаторы намерены через историю семьи донести до учащихся суть и ценности истинного патриотизма.

В проекте примут участие 30 субъектов РФ. Всего планируется провести не менее 5 тыс. офлайн-уроков в классах при участии 5 тыс. учителей и 100 тыс. школьников.