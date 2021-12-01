В центре Екатеринбурга открыли скульптуру, посвященную службе маршала Жукова на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Скульптурную композицию, посвященную встрече маршала Георгия Жукова с начальником штаба Уральского военного округа (УрВО) Львом Сквирским, открыли в среду в Екатеринбурге. Церемония приурочена к 125-летию со дня рождения Жукова, передает корреспндент ТАСС.

"Сегодня исполняется знаменательная дата - 125-летие со дня рождения маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. В этот торжественный день, открывая скульптурную композицию, мы отдаем дань памяти всем, кто, не щадя себя, служил Отечеству, и жертвовал жизнью ради него", - сказал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин на церемонии открытия скульптуры.

На постаменте размещен открытый военный внедорожник Willys с сидящим в нем на пассажирском сидении маршалом Жуковым. Напротив него - фигура начальника штаба УрВО генерал-лейтенанта Льва Сквирского, встречающего командующего войсками военного округа по прибытии на службу.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что работа над созданием скульптуры длилась около года. Фигуры композиции отлиты из бронзы, общий вес конструкции составляет порядка пяти тонн. Проектированием занималась группа уральских скульпторов, возглавляемая Андреем Зайцевым.

У штаба Центрального округа с 1995 года стоит еще один памятник Жукову, он представляет собой бронзовую конную скульптуру полководца, установленную на овальном гранитном постаменте, украшенном барельефами военной тематики.

Георгий Жуков - советский полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победы, множества других советских и иностранных орденов и медалей. С 1948 по 1953 годы занимал должность командующего войсками Уральского военного округа, проживал в Свердловске (ныне Екатеринбург).