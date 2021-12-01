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Google запретит политическую рекламу в преддверии выборов на Филиппинах в 2022 году

Как сообщило агентство Reuters, такое решение принято в связи с ситуацией с рекламой во время выборов в США в 2020 году

ТАСС, 1 декабря. Американская компания Google намерена запретить размещение рекламы политического характера на своих платформах в преддверии всеобщих выборов на Филиппинах в мае 2022 года. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что данное решение Google было принято в связи с ситуацией с политической рекламой во время всеобщих выборов в США в 2020 году. Как уточняет агентство, в компании сообщили, что соответствующим рекламодателям будут разосланы уведомления об обновлении политики.

В октябре 2020 года Google сообщила о решении временно заблокировать содержащие политический контент рекламные объявления, связанные с президентскими выборами в США. 9 декабря портал Axios информировал, что компания уведомила своих рекламодателей о намерении снять запрет на политическую рекламу. С 13 января этого года компания, после беспорядков в Конгрессе США 6 января, ввела запрет на размещение такого рода объявлений. Компания Facebook с 27 октября прошлого года также ввела запрет на размещение в своей одноименной соцсети рекламы политического характера в целях борьбы с распространением дезинформации и попытками косвенно повлиять на настроения избирателей в США. Все запреты были впоследствии сняты.

Филиппинцы изберут президента, вице-президента и более 300 членов парламента 9 мая 2022 года. Окончательный список кандидатов должен быть сформирован в январе будущего года. Согласно конституции, переизбираться на должность главы государства нынешний президент страны 76-летний Родриго Дутерте не может, поэтому он баллотируется на пост сенатора, несмотря на то, что планировал уйти из политики.

Теги
СШАФилиппиныДутерте, Родриго
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