В Думу внесли законопроект о праве на маткапитал для отцов с детьми от суррогатных матерей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Как отмечают авторы инициативы, документ разработан во исполнение постановления Конституционного суда России и направлен на расширение круга лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением или усыновлением детей. Так, законопроект предлагает распространить право на маткапитал на мужчин, признанных единственным родителем детей, рожденных для него с 1 января 2007 года. Речь идет о втором, третьем или последующих детях, рожденных "в результате использования суррогатного материнства, в случае вступления впоследствии такого мужчины в брак и воспитания им детей совместно с усыновившей их супругой, если ранее он и его супруга не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки".

Маткапитал также предлагается выплачивать мужчинам, у которых с 1 января 2020 года в результате суррогатного материнства родился первый ребенок и которые вступили в брак и воспитывают своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой.

Документ также устанавливает, что такое право мужчины прекращается в случае его смерти или в случае лишения родительских прав и возникает у его супруги, усыновившей его ребенка. В таком случае право на маткапитал у супруги появляется независимо от наличия гражданства РФ или статуса лица без гражданства. Если женщина умерла, совершила умышленное преступление в отношении своего ребенка или решение о праве усыновления ребенка отменено, то она лишается права на маткапитал. Согласно документу, в таком случае оно возникает у ребенка, не достигшего совершеннолетия, или у ребенка-студента, обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации до окончания обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.