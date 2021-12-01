В РПЦ призвали допустить священников до преподавания основ религиозных культур в школах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Священнослужители традиционных конфессий России должны иметь право преподавать в школах основы своих религиозных культур. Такое мнение выразил в среду глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, президент Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА) митрополит Волоколамский Иларион.

"Мы должны прямо признать, что на уровне средних и начальных учебных заведений в нашей стране религия и теология практически отсутствуют. Более того, нас, религиозных деятелей, не допускают в школы для того, чтобы мы могли рассказать детям о наших религиозных традициях, и это, на мой взгляд, серьезная проблема", - сказал митрополит Иларион на всероссийской научной конференции по теологии.

Он отметил, что преподавателями курса по основам религиозных культур и светской этики, который сейчас ведется в четвертых классах, должны быть "люди, обладающие специальными компетенциями", имеющие мандат на преподавание от своих религиозных традиций.

"Во многих странах, в том числе в тех, где мне довелось служить, преподавание религиозных дисциплин в светской школе осуществляется служителями соответствующих религиозных традиций. Например, в Австрии достаточно, чтобы в классе было два православных ученика, чтобы к ним каждую неделю приходил православный священник и преподавал основы православной религиозной традиции. Почему в Австрии это возможно, а в нашей стране это нельзя?" - сказал представитель РПЦ.

Как пояснил президент НОТА, когда выпускник школы поступает в вуз, то это уже, как правило, человек со сложившимся мировоззрением и определенным багажом знаний, и "если в этом багаже знаний наличествует такая серьезная лакуна, как знание религиозных традиций, то ее будет трудно восполнить на уровне высшего образования".

Митрополит Иларион также в очередной раз обратил внимание на недостаточность, по мнению представителей Церкви, преподавания курса ОРКСЭ в одном только четвертом классе, в течение лишь одного часа в неделю, отметив, что "это капля в море". Предмет ОРКСЭ стал обязательным для школьников с 2012-2013 учебного года. Родители вместе с детьми могут выбрать один из модулей: основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур или светскую этику.