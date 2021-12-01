Путин считает, что справиться с ковидом в отдельно взятой стране не получится

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что справиться с ковидом в отдельно взятой стране не получится, поэтому государствам нужно действовать коллективно и коллегиально. Такое мнение он высказал на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.

"Мы последовательно проводим мысль, что эффективно противостоять многочисленным вызовам и угрозам можно только совместными усилиями всего международного сообщества. Об этом постоянно напоминает и ситуация, связанная с пандемией коронавируса", - заявил он. "Коварная инфекция далеко не побеждена, справиться с ней в отдельно взятой стране, конечно, не получится", - подчеркнул российский лидер.

Он призвал "всех международных партнеров действовать коллективно и коллегиально, опираясь на центральную координирующую роль ООН и зафиксированные в ее уставе основополагающие принципы межгосударственного общения".