Спектакли из Эстонии и Франции покажут на фестивале современного танца в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Десятый Международный фестиваль современного танца "На грани", который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 12 декабря, представит спектакли известных хореографов из Эстонии и Франции. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС арт-директор фестиваля Лариса Барыкина.

"К нам едет наш любимый друг - это Fine5 из Эстонии, это театр танца, который <…> очень любит публика. К нам едет легендарный французский хореограф <…> Клод Брюмашон, он только что поставил премьеру в Пермском театре "Балет Евгения Панфилова". Кроме того, будет [французский] хореограф Омар Ражех. Камерный "Балет Москва" покажет спектакль бельгийского хореографа Карин Понтьес", - сказала она, отметив, что расширить круг иностранных участников помешала пандемия.

Свои работы также представят российские хореографы из Москвы, Перми, Екатеринбурга, Омска, Калуги и других городов. Кроме того, пройдут фотовыставка, круглый стол, встречи и мастер-классы. Все события состоятся офлайн с учетом действующих в регионе коронавирусных ограничений.

По словам заместителя министра культуры Свердловской области Сергея Радченко, всего выступят 13 танцевальных коллективов, зрителям покажут 19 спектаклей на 15 площадках. Он отметил, что в этом году фестиваль посвящен памяти его инициатора Михаила Сафронова, который 20 лет стоял во главе Свердловского театра музыкальной комедии. Сафронов умер в декабре 2019 года.

Международный фестиваль современного танца "На грани" основан в 2008 году в Екатеринбурге и проходит раз в два года. Учредителями являются Союз театральных деятелей РФ, Министерство культуры Свердловской области, Свердловский академический театр музыкальной комедии.