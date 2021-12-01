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На Кубани численность населения, по предварительным данным, увеличилась до 7 млн человек

В 2010 году показатель составлял 5,6 млн человек

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Численность населения Краснодарского края, по предварительным итогам переписи населения, увеличилась до 7 млн человек, что почти на 1,5 млн больше по сравнению с прошлыми данными, заявил в ходе прямой линии в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Предварительно, в крае проживают 7 млн 130 тыс. человек", - сообщил Кондратьев.

Предыдущая перепись населения проводилась в 2010 году. Ранее численность населения в Краснодарском крае составляла 5,6 млн человек, 3 млн из которых проживают в городах, остальные - в сельской местности.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. Итоги первого этапа переписи будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.

Глава Краснодарского края 1 декабря впервые проводит прямую линию, где отвечает на вопросы жителей региона. Всего к началу линии было собрано более 15 тыс. вопросов и обращений.

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