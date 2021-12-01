В Якутске открылся первый республиканский фестиваль короткометражных фильмов

ЯКУТСК, 1 декабря. /ТАСС/. Первый республиканский фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино" открылся в среду в Якутске, передает корреспондент ТАСС.

"Мы очень взволнованы и рады сегодня открыть наш фестиваль. На самом деле идея этого фестиваля важна, нужна и очень актуальна. Прямо сейчас мы лицезреем успех якутского кино, все о нас говорят, все о нас пишут. <…> Я каждый раз сама переживаю: сейчас такая волна интереса к якутскому кино существует, а что будет завтра? - сказала продюсер, директор государственной национальной кинокомпании "Сахафильм" Сардана Саввина. - Очень хочу, чтобы якутское кино дальше развивалось вперед, <…> чтобы весь мир заметил и узнал о нашем якутском кино. Поэтому ради этого, чтобы якутское кино всегда было и жило, мы решили организовать этот фестиваль. Мы искали и открываем новые имена".

Республиканский фестиваль короткометражных фильмов "Республика кино" проходит в Якутии впервые. Было отсмотрено 110 фильмов разных жанров, в финал отобрано 16 фильмов из различных районов Якутии. Победителей определят по номинациям "Лучший фильм", "Лучший режиссер", также вручат специальные призы.

"Мы впервые выделили фестиваль короткого метра в отдельный кинофестиваль. <…> Мы уверены, что фестиваль "Республика кино" займет достойное место в череде кинофестивалей", - сказала на церемонии открытия заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Марина Силина.

С 1 по 4 декабря в Якутске состоится показ фильмов-финалистов фестиваля, помимо этого пройдут мастер-классы ведущих якутских кинематографистов и обучающие лекции гостей фестиваля. Организаторами фестиваля являются региональное министерство культуры и духовного развития и кинокомпания "Сахафильм".