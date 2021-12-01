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Пандемия COVID-19

Эксперт: смертность от ковида среди пациентов с диабетом выросла на 22% в 2020 году

Директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии", член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева напомнила, что сахарный диабет, преддиабет, ожирение - это наиболее значимые факторы риска летального исхода на фоне COVID-19

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Смертность среди пациентов с сахарным диабетом из-за коронавируса в России выросла на 22% в прошлом году. Об этом заявила директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии", член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

"В России, если ранее смертность среди пациентов с сахарным диабетом росла незначительно, то в прошлом году зафиксирован рост на 22% среди пациентов с сахарным диабетом именно в результате их подверженности высокому риску развития и смертности от COVID-19", - сообщила она на форуме "Здоровое общество" в среду.

Мокрышева напомнила, что сахарный диабет, преддиабет, ожирение - это наиболее значимые факторы риска летального исхода на фоне COVID-19.

Ранее Мокрышева сообщила, что вероятность заражения новой коронавирусной инфекцией у лиц с сахарным диабетом в 10 раз выше, чем у людей без этого заболевания. Более того пациенты с сахарным диабетом первого и второго типа госпитализируются в три-четыре раза чаще.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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