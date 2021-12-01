Общежития Калининградской области с 1 декабря доступны только по QR-коду

КАЛИНИНГРАД, 1 декабря. /ТАСС/. Попасть в общежитие в Калининградской области со среды, 1 декабря, можно только по QR-коду, сообщила пресс-служба регионального правительства.

О соответствующих изменениях, внесенных в постановление регионального правительства от 16 марта 2020 года о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, говорится в постановлении от 30 ноября 2021 года.

В документе отмечается, что с 1 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года заселение в общежития, проживание и посещение гражданами не допускается без предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

Этим же постановлением законным представителям разрешено сопровождать несовершеннолетних при посещении ими учреждений физической культуры и спорта без предоставления QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании.

В области действует система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против нового коронавируса, для посещения общественных мест. Она распространена на предприятия общепита, торгово-развлекательные и торговые центры, фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры, органы госвласти.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 30 ноября выявлено 75 806 случаев заражения. Выздоровели 67 981 человек, умерли 1 076, остаются под медицинским наблюдением 12 260 человек.